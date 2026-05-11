Fuerte denuncia de la presidenta del barrio General San Martín: “El municipio nos abandonó”

La presidenta del barrio General San Martín de Cutral Co, Zulma Flores, realizó duras críticas contra el municipio y denunció abandono, falta de respuestas y discriminación hacia los vecinos del sector.

Flores aseguró que desde hace tiempo viene solicitando la Banca del Pueblo en el Concejo Deliberante para exponer las problemáticas del barrio, pero afirmó que nunca obtuvo respuesta. Según relató, el año pasado el presidente del cuerpo, Jesús San Martín, se comprometió a otorgarle ese espacio, aunque finalmente no ocurrió.

Entre los reclamos mencionó la falta de actividades en el centro comunitario, ausencia de asistencia social, falta de promotoras barriales y escasa respuesta de distintas áreas municipales.

“Hay chicos sin contención, vecinos que necesitan ayuda y nadie responde. Presentamos notas, llamamos a funcionarios y no contestan”, expresó.

La dirigente barrial también denunció que en una oportunidad habrían entregado alimentos vencidos desde Desarrollo Social. Según sostuvo, se trataba de mercadería con hasta tres años de vencimiento y aseguró contar con pruebas y testigos de la situación.

Además, reclamó por el deterioro de espacios públicos, la falta de mantenimiento de una plaza frente a una escuela, problemas de limpieza, inseguridad y el estado del centro comunitario, donde incluso aseguró que falta calefacción para las actividades que realizan voluntarios y organizaciones religiosas con niños del sector.

“Nos sentimos totalmente abandonados y discriminados”, afirmó Flores, quien además vinculó la falta de respuestas a diferencias políticas con el Ejecutivo municipal.

La presidenta barrial adelantó que insistirá nuevamente con el pedido de la Banca del Pueblo y confirmó que buscará renovar su mandato en las elecciones vecinales previstas para octubre.