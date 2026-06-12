Fuerte cruce político: intiman a Omar Pérez a demostrar que Cutral Co está tomada por narcos

Durante la sesión ordinaria realizada este jueves en el Concejo Deliberante de Cutral Co, se aprobó una resolución mediante la cual se intima al concejal Omar Pérez a presentar, en un plazo de 12 horas, las denuncias y pruebas que respalden sus declaraciones públicas sobre la presunta presencia y avance del narcotráfico en la ciudad.

La iniciativa fue respaldada por la mayoría de los concejales presentes y estuvo marcada por la ausencia del edil cuestionado. En ese contexto, el presidente del cuerpo legislativo, Jesús San Martín, expresó su preocupación por las afirmaciones realizadas por Pérez en medios de comunicación nacionales y en redes sociales.

“Nos hubiese gustado que pudiera presenciar esta sesión y ejercer su responsabilidad como concejal. Afirmar con tanta liviandad que Cutral Co está ocupada por narcos tiene una gravedad institucional tremenda”, sostuvo San Martín.

El titular del Concejo remarcó que las declaraciones adquieren mayor relevancia por tratarse de un funcionario público elegido por el voto popular. “No es un vecino común. Es un concejal que representa a una parte de la ciudadanía y también al conjunto del pueblo de Cutral Co”, afirmó.

San Martín señaló que si Pérez cuenta con pruebas sobre los hechos denunciados, debe presentarlas tanto ante la Fiscalía como ante la Secretaría Parlamentaria del Concejo Deliberante. “Si tan seguro estuvo de manifestar estas cuestiones, entonces debe aportar las pruebas correspondientes”, indicó.

Durante su intervención, el presidente del cuerpo destacó las acciones impulsadas por el municipio y distintas instituciones para combatir el microtráfico de drogas. Mencionó el trabajo conjunto con la Provincia, la Policía del Neuquén y el Ministerio Público Fiscal, además de inversiones en tecnología y sistemas de videovigilancia.

Asimismo, recordó diversas iniciativas aprobadas por el Concejo Deliberante en los últimos años vinculadas a la prevención y lucha contra el narcomenudeo, entre ellas ordenanzas para fomentar denuncias anónimas, controles psicofísicos a funcionarios municipales, pedidos de informes al Ministerio de Seguridad y gestiones ante Gendarmería Nacional.

“Una cosa es reconocer que existe una problemática que afecta a todo el país, y otra muy distinta es afirmar irresponsablemente que Cutral Co está tomada por el narcotráfico”, expresó San Martín.

Finalmente, el presidente del Concejo reiteró el pedido para que Omar Pérez formalice sus denuncias y aseguró que desde el cuerpo legislativo continuarán trabajando en políticas vinculadas a la seguridad y la protección de niños, niñas y adolescentes.

“Les decimos a los vecinos que se queden tranquilos. Desde este Concejo Deliberante velamos por la responsabilidad, la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad”, concluyó.