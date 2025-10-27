Fuerte choque en Parque Oeste de Cutral Co dejó una persona lesionada

La semana comenzó con un siniestro vial en el barrio Parque Oeste de Cutral Co, en la intersección de las calles Juan Manuel de Rosas y Meliquina. El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana de este lunes, cuando un Volkswagen Vento y un Gol Trend colisionaron violentamente.

De acuerdo con los testigos presentes en el lugar, una persona resultó lesionada y fue trasladada al hospital de Complejidad Media para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron personal policial de la Provincia, bomberos voluntarios de Cutral Co y una ambulancia del nosocomio local, quienes realizaron las tareas de asistencia y control del tránsito mientras se llevaban a cabo las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.