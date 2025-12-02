Fuerte choque en Parque Este de Cutral Co dejó varios heridos y tres vehículos dañados

Un grave incidente vial se registró este lunes alrededor de las 20 horas en la intersección de las calles Villarino y Mari Menuco, en el barrio Parque Este de Cutral Co, dejando varios heridos y daños materiales de consideración.

El siniestro involucró a un Fiat 147 en el que viajaban varios adolescentes. Según relataron testigos, el vehículo menor circulaba por Mari Menuco cuando fue impactado violentamente por una camioneta gris que transitaba por Villarino. Tras el choque inicial, ambos rodados terminaron golpeando a una camioneta blanca que se encontraba estacionada.

El fuerte impacto provocó que la camioneta gris continuara su trayectoria descontrolada y terminara estrellándose contra un paredón, generando destrozos adicionales.

El Fiat 147 fue el más afectado, con severos daños en su estructura. Varios de sus ocupantes resultaron heridos, aunque aún no se confirmó la gravedad de cada caso. Personal de emergencias se hizo presente rápidamente y trasladó a los adolescentes al centro asistencial para su evaluación.

Testigos aseguraron que ambos vehículos circulaban a gran velocidad, lo que habría contribuido a la violencia del choque. La policía trabaja en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro.

La esquina permaneció parcialmente cortada mientras se retiraban los vehículos dañados y se recolectaban testimonios. Las autoridades reiteraron la importancia de circular con precaución en zonas urbanas para evitar nuevos accidentes.