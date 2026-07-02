Fuerte choque en el barrio Aeroparque dejó una persona lesionada

Un violento siniestro vial ocurrido durante la noche del miércoles en el barrio Aeroparque de Cutral Co dejó como saldo una persona lesionada, que debió ser trasladada al hospital local para recibir atención médica.

El hecho se registró en la intersección de las calles Zapala y Córdoba, donde, por causas que son materia de investigación, colisionaron una camioneta Toyota y un vehículo de menor porte.

Como consecuencia del fuerte impacto, una de las personas involucradas sufrió lesiones y fue asistida por personal de emergencias, siendo posteriormente derivada al nosocomio local, donde permanece internada.

En el lugar trabajó personal policial y de salud, quienes brindaron asistencia y realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones de la víctima.