Fuerte choque en barrio Parque Este: una camioneta terminó volcada

Un importante siniestro vial ocurrió este jueves en el barrio Parque Este de Cutral Co, sobre calle Laguna Blanca, entre Ramos Mejías y Lago Villarino, a pocos metros del Jardín N°7.

Según relataron testigos que se encontraban en el lugar, una camioneta Ford Kuga impactó contra un Chevrolet Joy, que a su vez colisionó con una Ford Ecosport.

A raíz del fuerte choque, la Ford Kuga terminó volcada sobre la calzada, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Personal policial y de tránsito municipal trabajó en el sector para ordenar la circulación y retirar los vehículos involucrados. Las causas del siniestro son materia de investigación.