Fuerte campaña solidaria en Plaza Huincul para ayudar a una familia tras el incendio en barrio Otaño

Una campaña solidaria se puso en marcha en Cutral Co para asistir a una familia que perdió todas sus pertenencias tras el incendio ocurrido durante la madrugada en una vivienda del barrio Otaño, sobre calle Salta 882.

El siniestro se desató alrededor de las 3 de la mañana y, si bien los ocupantes lograron salir a tiempo, la vivienda sufrió pérdidas totales. La familia se encuentra actualmente alojada en la casa de un familiar mientras intenta reorganizar su situación.

Mónica, madre de la damnificada, relató que el fuego se habría originado de manera repentina y provocó importantes daños materiales. En el hecho, se perdieron muebles, electrodomésticos, ropa, documentación y elementos escolares de un niño que asiste a la EPET N°10.

Ante esta situación, vecinos y organizaciones barriales impulsaron una campaña de ayuda para reunir ropa de abrigo, calzado, alimentos, artículos de primera necesidad y materiales escolares, teniendo en cuenta las bajas temperaturas de la temporada.

Además, este viernes a las 16 horas se realizará una jornada solidaria en el lugar del incendio, donde vecinos convocados se reunirán para colaborar con la limpieza y el retiro de elementos dañados de la vivienda.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 299 501 3266.

La iniciativa busca acompañar a la familia en este difícil momento y permitirles recomponer sus condiciones básicas de vida tras la pérdida total de su hogar.