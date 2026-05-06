Fuego en un baldío generó alarma en barrio Progreso de Cutral Co

Un incendio se registró en el barrio Progreso de Cutral Co, sobre calle Plaza Huincul, entre Independencia y Mitre pasadas las 18 horas. El siniestro se originó en un terreno baldío y se propagó hasta alcanzar una casilla precaria que, según se informó, no se encontraba habitada.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto a personal de Protección Civil y efectivos policiales, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras viviendas cercanas.