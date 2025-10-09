Formulan cargos por el homicidio de Kevin Ose en Cutral Co: el acusado es un familiar de la víctima

La fiscal Mayra Febrer imputó este miércoles a un hombre identificado como P.A.G. por el homicidio de Kevin David Ose, ocurrido el pasado 14 de agosto en el barrio Manuel Belgrano de Cutral Co.

Durante la audiencia, la fiscal detalló que el acusado, familiar de la víctima, fue quien cometió el crimen tras una discusión. Ose se encontraba en un pasillo cuando P.A.G. le pidió que dejara de molestar a los vecinos. En medio del altercado, la víctima le arrojó una botella de cerveza, y el imputado respondió atacándolo con un cuchillo. La autopsia determinó que Ose murió por un shock hemodinámico.

Febrer reveló además que el propio imputado había sido testigo en la causa y desvió intencionalmente la investigación, acusando falsamente a otra persona, P.H.H., quien será sobreseído en una próxima audiencia.

La fiscal lo acusó del delito de homicidio simple en calidad de autor (artículos 79 y 45 del Código Penal) y solicitó prisión preventiva por cuatro meses, argumentando riesgo de entorpecimiento. Sostuvo que testigos del caso temen declarar debido a antecedentes de conflicto con el acusado.

La jueza de garantías Laura Barbe hizo lugar al pedido de la fiscalía, formuló los cargos, dictó la prisión preventiva y fijó el plazo de investigación también en cuatro meses.