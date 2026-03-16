Formulan cargos contra el concejal Sebastián Ávila por lesiones graves con arma de fuego

El fiscal jefe Gastón Liotar confirmó que la justicia formuló cargos contra el concejal de Plaza Huincul Sebastián Ávila, acusado de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en un hecho ocurrido durante la primera quincena de enero.

Según explicó el fiscal, la audiencia se realizó luego de que la fiscalía reuniera pruebas suficientes para avanzar con la imputación. “La formulación de cargos consiste en comunicarle al imputado cuál es el hecho que se investiga, la calificación legal y la evidencia existente, todo ante un magistrado y con la presencia de su defensa”, detalló.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía, Ávila habría atacado junto a otras dos personas no identificadas a un hombre en cercanías del domicilio de la víctima, en zona de chacras. El denunciante aseguró que el concejal fue quien efectuó el disparo que le provocó heridas de gravedad. Además, habría sido golpeado en la cabeza con patadas y golpes durante el episodio.

La víctima recibió asistencia médica tras el ataque y la denuncia fue realizada poco después del hecho. Durante el tiempo transcurrido hasta la audiencia, la fiscalía se dedicó a reunir pruebas y testimonios para sostener la acusación.

Por el momento, Ávila es el único imputado, ya que las otras dos personas que habrían participado en el hecho aún no fueron identificadas. El juez dispuso además una medida cautelar que le prohíbe acercarse o tener contacto con la víctima durante el plazo de investigación, fijado inicialmente en dos meses.

Liotar aclaró que, más allá de su rol político, el concejal es investigado como cualquier ciudadano. “Para nosotros es un caso más dentro de la fiscalía”, señaló.

El delito imputado prevé penas de prisión que pueden ser de cumplimiento condicional o efectivo, dependiendo de cómo avance el proceso judicial y de la eventual resolución del caso, que podría llegar a juicio o resolverse mediante una salida alternativa.