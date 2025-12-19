Finalizó el programa de Formación y Profesionalización para Artistas Visuales del ENIM

Con una destacada participación de artistas de Cutral Co y Plaza Huincul, el ENIM concluyó el programa de Formación y Profesionalización para Artistas Visuales, una propuesta desarrollada durante tres meses que brindó herramientas clave para el fortalecimiento del sector cultural local.

La capacitación combinó instancias presenciales y virtuales, abordando contenidos vinculados a la gestión de proyectos culturales, armado de portfolios, circulación de obra, aspectos legales y marketing cultural. El programa estuvo coordinado por la gestora cultural Marina Cisneros y contó con el acompañamiento del Director Ejecutivo del ENIM, Osvaldo Giménez, quien participó del cierre.

Desde la organización destacaron el compromiso de los y las participantes y el impacto positivo de la iniciativa, que reafirma el trabajo del ENIM en el acompañamiento y profesionalización de artistas de la región.