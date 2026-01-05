Fin de año récord para el turismo en Neuquén y buenas expectativas para enero

La provincia del Neuquén cerró el año con destacados niveles de ocupación turística en la mayoría de sus destinos, consolidando un balance positivo y alentadoras perspectivas para la primera quincena de enero. El buen desempeño estuvo impulsado por el turismo de cercanía, la llegada de visitantes de distintas provincias y una variada agenda de propuestas naturales, culturales y recreativas en todo el territorio.

Según los datos relevados por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, los principales centros turísticos registraron altos porcentajes de ocupación. En el sur provincial, Villa Traful se posicionó como uno de los destinos más elegidos con un 90% de ocupación, seguida por Villa La Angostura con el 80%, San Martín de los Andes con el 75% y Junín de los Andes con el 65%.

En tanto, Villa Pehuenia–Moquehue alcanzó un 70% de ocupación, mientras que Caviahue–Copahue y la región del Alto Neuquén registraron cifras cercanas al 80%, reflejando una demanda sostenida y un escenario favorable para el inicio de la temporada estival.