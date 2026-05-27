Figueroa apuntó contra el municipio y se lanzó como posible candidato de La Libertad Avanza en Cutral Co

El referente de La Libertad Avanza en Cutral Co y coordinador de la zona centro de Neuquén, Joaquín Figueroa, aseguró que el espacio continúa creciendo en toda la provincia de cara al año electoral y confirmó que trabajan en el armado de equipos locales para competir en las próximas elecciones municipales y provinciales.

En diálogo con Radio Fuego, Figueroa explicó que actualmente coordina el trabajo político en Cutral Co, Plaza Huíncul, Zapala, Las Lajas y Picún Leufú, donde realizan encuentros con vecinos y conversatorios junto a referentes nacionales y provinciales del espacio.

Además, sostuvo que muchos vecinos consultan sobre la posible quita de subsidios al gas y afirmó que, según explicó el sector, los beneficios para las zonas frías de la Patagonia “no se verán afectados”, sino que se trata de un “reordenamiento” en otras regiones del país.

Consultado sobre una posible candidatura a intendente de Cutral Co, Figueroa no descartó esa posibilidad y señaló que dentro del espacio “hay varios perfiles competitivos” para encabezar una propuesta local.

También indicó que La Libertad Avanza buscará presentar un proyecto “diferente” al actual Ejecutivo municipal, con eje en servicios básicos y atención a los barrios.

Durante la entrevista, el dirigente además pidió disculpas públicamente a Radio Fuego por declaraciones realizadas tiempo atrás en un streaming de Neuquén capital, donde había cuestionado la falta de espacio para el sector en medios locales. “Fue una equivocación mía”, expresó.

Finalmente, adelantó que trabajan para concretar próximamente la visita a la comarca de referentes nacionales y provinciales como la senadora Nadia Márquez y el diputado Pablo Cervi.