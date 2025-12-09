“Figueroa anuncia la fecha del aguinaldo para empleados públicos”

El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó que el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se realizará antes de la Navidad, decisión que busca brindar previsibilidad tanto a los trabajadores estatales como al sector comercial. El anuncio llega pocos días después del depósito de los haberes de noviembre, efectuado el viernes 28.

Gracias al plan de austeridad y al manejo equilibrado de los recursos públicos implementado por la gestión del gobernador Rolando Figueroa, la provincia podrá adelantar este compromiso salarial. La fecha fijada para el depósito en las cuentas sueldo del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN) es el jueves 18 de diciembre. Con esta anticipación, se espera facilitar la organización de las Fiestas, viajes y actividades familiares, además de dinamizar el consumo en comercios locales.

El pago comprenderá al total de trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial, incluyendo al sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Esto abarca al Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, administración central, organismos descentralizados, así como jubilados, pensionados y retirados.

Desde su asunción en diciembre de 2023, Figueroa impulsó un plan de reducción de gastos innecesarios, disminución de la planta política y revisión de contratos. Estas medidas permitieron ordenar las cuentas provinciales, fortalecer áreas esenciales y garantizar el cumplimiento —en algunos casos anticipado— de las obligaciones salariales.