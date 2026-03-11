Figueroa afirmó que los neuquinos tendrán prioridad laboral en el desarrollo de Vaca Muerta

El gobernador de Rolando Figueroa reafirmó que los trabajadores neuquinos tendrán prioridad en los empleos que genere el desarrollo de Vaca Muerta, en el marco de su participación en el evento internacional Argentina Week, donde se reúnen empresarios, inversores y funcionarios.

Durante su exposición, el mandatario provincial remarcó que uno de los principales objetivos de su gestión es garantizar que el crecimiento de la industria energética beneficie primero a los habitantes de la provincia.

“Nosotros estamos trabajando para que el trabajo sea primero para los neuquinos. Luego será el momento de convocar a otras provincias”, expresó.

Figueroa explicó que el gobierno provincial impulsa distintas políticas para preparar mano de obra local ante la expansión de la actividad hidrocarburífera. Entre ellas mencionó el programa Emplea Neuquén, que ofrece capacitaciones orientadas a cubrir la demanda laboral del sector energético.

Además, recordó el rol del Instituto Vaca Muerta, creado para fortalecer la formación técnica y profesional de trabajadores neuquinos, de modo que puedan acceder a las oportunidades que genera la industria.

“La formación primero para los neuquinos, y después, cuando estén los lugares ya asignados que le corresponden a Neuquén, seguramente vamos a contribuir para que la formación llegue también a otros lugares”, señaló.

El gobernador también se refirió al contexto económico nacional y consideró que la actual estabilidad macroeconómica abre nuevas posibilidades para atraer inversiones al sector energético, especialmente en una región clave como Neuquén.

En ese sentido, sostuvo que el desafío de la provincia será aprovechar ese escenario para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta y generar más empleo, priorizando siempre a los trabajadores locales.

