Festival de kickboxing, K1 y MMA este sábado en Cutral Co

Este sábado se realizará en Cutral Co un gran festival de deportes de combate que incluirá peleas de kickboxing, K1 y MMA. El evento tendrá lugar en el gimnasio municipal Enrique Mosconi desde las 20:30 y contará con un total de 14 combates.

Participarán peleadores locales de la Academia Vázquez, junto a competidores de Chile, Buenos Aires, Bahía Blanca, Zapala, Roca y Plaza Huincul, en una velada que promete ser intensa y dinámica.

Uno de los protagonistas será Santiago Garrido, quien competirá en la categoría K1 semiprofesional. “Vengo con una preparación fuerte y con ganas de revancha”, expresó el peleador de 21 años, que enfrentará a un rival con mayor experiencia.

Las entradas ya se encuentran a la venta, con valores de $13.000 en tribuna y $15.000 en ringside. Desde la organización recomendaron adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda.

El evento se extenderá hasta cerca de la medianoche y se presenta como una de las principales propuestas deportivas del fin de semana en la comarca.