Feroz incendio en Plaza Huincul: pérdidas totales en una vivienda del barrio Centenario

Un importante incendio se desató en la noche del 25 de diciembre en una vivienda ubicada sobre calle Potenzoni, en el barrio Centenario de Plaza Huincul, y provocó pérdidas totales tanto en el inmueble como en una camioneta Fiat Toro 0 km que se encontraba bajo un tinglado.

El siniestro demandó un intenso trabajo del personal de Bomberos de la Central 17, que se extendió hasta la madrugada, con el apoyo de Bomberos Voluntarios de Cutral Co y camiones aguateros del municipio.

El comandante Rubén Karstan, de la Central 17, relató que el operativo fue sumamente complejo debido a la ferocidad de las llamas y a la presencia de materiales altamente inflamables, lo que favoreció la rápida propagación del fuego. Ante esta situación, se solicitó refuerzo a los bomberos de Cutral Co para trabajar de manera conjunta.

Recién cerca de las 3 de la madrugada se logró contener el incendio, luego de varias horas de esfuerzo y agotamiento físico. Como consecuencia del operativo, cinco bomberos resultaron lesionados y debieron ser trasladados en una unidad logística de la Central 17.

El trabajo finalizó alrededor de las 4 de la madrugada, aunque minutos después los bomberos debieron regresar al lugar debido a que el fuego se reavivó, siendo finalmente controlado por la intervención de un vecino.

En cuanto a las causas, Karstan señaló que no se descarta el uso de pirotecnia como posible origen del incendio, aunque aclaró que se aguarda el informe oficial de los peritos para determinar con precisión cómo se inició el siniestro.

El hecho generó conmoción en el barrio y volvió a poner en debate el uso de pirotecnia, especialmente durante celebraciones donde los riesgos de incendio se incrementan.