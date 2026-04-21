Feria de emprendedores celebrará su día con actividades, shows y premios

En el marco del Día Mundial del Emprendedor, se llevará a cabo una jornada especial destinada a fortalecer, visibilizar y acompañar a emprendedores y pequeñas pymes de la localidad.

La propuesta tendrá lugar el próximo domingo 26 de abril, desde las 10 de la mañana, en el Salón Arnoldo Janssen, donde se espera una amplia participación de expositores y vecinos.

Durante el evento, los asistentes podrán recorrer stands de emprendedores de distintos rubros, disfrutar de un show en vivo y participar por diversos premios, en una iniciativa pensada para toda la comunidad.

Desde la organización invitan a sumarse a la jornada, apoyar el trabajo local y compartir un espacio que busca impulsar el desarrollo de los emprendimientos de la región.