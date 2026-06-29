Fatal accidente sobre Ruta 22: un fallecido y varios afectados cerca del aeropuerto de Cutral Co

Un trágico accidente de tránsito se registró este sábado sobre la Ruta Nacional 22, a unos 5 kilómetros del aeropuerto de Cutral Co, en dirección a Zapala, donde colisionaron un automóvil y un camión.

De acuerdo con la información preliminar, una persona que viajaba en el automóvil habría fallecido como consecuencia del fuerte impacto. En tanto, el conductor del camión resultó herido.

Además, una mujer que se desplazaba en otro vehículo, identificada como la madre de la víctima fatal, sufrió una descompensación al llegar al lugar del siniestro y debió ser asistida por los equipos de emergencia.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía, Bomberos y personal de Protección Civil, quienes realizan las tareas de asistencia y peritaje para determinar las causas del accidente.

Hasta el momento, la Ruta Nacional 22 permanece totalmente cortada al tránsito en ese sector, por lo que se solicita a los conductores evitar la zona y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el operativo.