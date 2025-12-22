Falleció en Cipolletti el hombre que habría sido mordido por una yarará en Cutral Co

El hombre falleció durante la madrugada de este lunes luego de permanecer internado casi diez días en el Policlínico Modelo de Cipolletti. La principal hipótesis médica indica que habría sufrido la mordedura de una yarará mientras se encontraba en la zona de Cutral Co.

El episodio ocurrió semanas atrás, cuando el hombre sufrió una descompensación y debió ser trasladado de urgencia al centro de salud cipoleño. Según relató su hija, el hecho se produjo cuando descendió de un camión para revisar su estado y sintió “como que algo le pellizcó”. En ese momento no le dio mayor importancia a la situación.

Con el correr de las horas, su estado de salud se deterioró y finalmente fue derivado al hospital, donde los profesionales señalaron que la causa más probable de la descompensación era una picadura de yarará. De acuerdo al testimonio familiar, el hombre permaneció alrededor de 12 horas sin recibir atención médica, ya que desconocía que se trataba de una mordedura.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, el paciente no logró recuperarse y falleció en la madrugada del lunes. El cuerpo será trasladado a Bahía Blanca, ciudad de la que era oriundo, para su despedida y posterior sepultura.

El caso generó conmoción en la región y vuelve a poner en foco la importancia de acudir de inmediato a un centro de salud ante la sospecha de una mordedura de animal ponzoñoso.