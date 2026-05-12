Expectativa por el veredicto en el juicio por la explosión de la destilería de NAO

Este martes a las 13 horas, el tribunal dará a conocer el veredicto en el juicio por la explosión ocurrida el 22 de septiembre de 2022 en la destilería de New American Oil (NAO), en Plaza Huincul, tragedia que dejó como saldo la muerte de Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara.

La lectura del fallo se realizará en la Oficina Judicial de Cutral Co y será seguida con gran expectativa por las familias de las víctimas, que desde hace casi cuatro años reclaman justicia y mayores controles sobre las condiciones de seguridad en la planta.

Laura Herrera, hija de Víctor Herrera y vocera de las familias, expresó la ansiedad y esperanza con la que esperan la resolución judicial. “Esperamos que realmente consigamos justicia y que estas casi trece jornadas de juicio hayan valido la pena”, señaló.

Durante el proceso, según remarcaron los familiares, quedaron expuestas numerosas irregularidades y falencias en materia de seguridad dentro de la empresa. “Las condiciones eran reales, era una bomba de tiempo”, afirmó Herrera, quien sostuvo que la tragedia podría haber sido aún mayor.

Además, cuestionó la estrategia de la defensa de responsabilizar a los trabajadores fallecidos. “No queremos que le echen la culpa al trabajador. Siempre terminan señalando a los que ya no pueden hablar”, expresó.

Las familias también remarcaron el impacto emocional que significó atravesar las audiencias, donde debieron escuchar testimonios e imágenes vinculadas a la explosión. “Ningún veredicto nos va a devolver a nuestros familiares, pero sí puede traer un poco de tranquilidad y servir para que esto no vuelva a repetirse”, indicó Laura.

Uno de los momentos destacados del juicio fue la declaración del auditor externo Eduardo Novaro, quien reconoció que desconocía detalles clave sobre el funcionamiento de la planta al momento de realizar las auditorías. Para las familias, sus dichos dejaron expuestas fallas en los controles y apuntaron también a la responsabilidad de organismos estatales y municipales.

“Queremos que realmente controlen las empresas y que no sea solamente una firma. Detrás de cada trabajador hay una familia”, sostuvo Herrera.

Los familiares convocaron a la comunidad a acompañarlos tanto en la Oficina Judicial como a través de la transmisión oficial por YouTube de la Justicia neuquina.

El fallo será seguido de cerca en toda la comarca petrolera, en una causa que marcó profundamente a Cutral Co y Plaza Huincul y que pone nuevamente en debate las condiciones de seguridad laboral en la industria hidrocarburífera.