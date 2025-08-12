EXITOSO PRIMER WORKSHOP DE AUTOMAQUILLAJE EN CUTRAL O Y PLAZA HUINCUL 

Copelco marcó un antecedente histórico. Por primera vez en Cutral Co y Plaza Huincul, una farmacia organizó un evento de maquillaje abierto a los asociados y a la comunidad en general.

El denominado “Workshop de Automaquillaje” contó con la colaboración de Natalia Figueroa, reconocida profesional que brindó sus mejores consejos y repasó las últimas tendencias en maquillaje para un público femenino que se acercó en un excelente número al Auditorio del Edificio Central de Copelco.

La iniciativa de nuestra Farmacia Social, tuvo como objetivo acercarle y dar a conocer los productos de cuidado personal a nuestra comunidad, al mismo tiempo que el público presente pudo disfrutar de un espacio de aprendizaje y recreación, que finalizó con grandes sorteos y regalos para las asistentes.