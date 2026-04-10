Exitosa tercera Expo de Ciencia y Tecnología: estudiantes mostraron innovación y talento en Plaza Huincul

Con una gran convocatoria de estudiantes y público en general, se desarrolla la tercera edición de la Expo de Ciencia y Tecnología en Plaza Huincul, un evento que ya se consolida como un espacio clave para visibilizar el trabajo y la creatividad de jóvenes de distintas instituciones educativas.

El subsecretario de Industria y Tecnología, Rodrigo Carrasco, destacó el crecimiento de la iniciativa y el entusiasmo de los participantes. “Estamos muy contentos, en un contexto hermoso, con estudiantes de toda la ciudad. Es una política pública que venimos sosteniendo y que nos llena de orgullo”, expresó.

La muestra se lleva adelante en el SAF y reúne proyectos vinculados a robótica, informática, construcción, energías alternativas y diseño, entre otros. Allí, los estudiantes explican sus trabajos con claridad y compromiso, desde maquetas de refugios de montaña hasta puentes elevadizos y prototipos tecnológicos.

El intendente también recorrió los stands y valoró el nivel de la exposición: “Hay mucho crecimiento respecto al año pasado, más innovación y organización. El entusiasmo con el que los chicos explican sus proyectos es lo más destacable”, señaló.

Entre las propuestas, se destacaron desarrollos como sistemas de aprovechamiento de agua, proyectos de robótica, estructuras diseñadas para resistir condiciones extremas y hasta un prototipo de auto eléctrico impulsado por estudiantes.

La Expo permanece abierta al público hasta las 17 horas, con entrada libre y gratuita, ofreciendo una oportunidad para que vecinos y vecinas conozcan el trabajo que los jóvenes realizan durante todo el año.

El evento no solo pone en valor la educación técnica y científica, sino que también muestra una cara positiva de las nuevas generaciones, comprometidas con la innovación y el desarrollo.