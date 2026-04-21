Éxito total en el Torneo Exprés de Hockey Femenino en el Gimnasio Municipal

El Torneo Exprés de Hockey Seven Femenino Social se llevó adelante este domingo en el Gimnasio Municipal, con una destacada participación de jugadoras mayores de 16 años en una jornada marcada por la competencia, la integración y el entusiasmo.

La actividad se desarrolló desde las 10 hasta las 18 horas y contó con la presencia de diez equipos provenientes de distintos puntos de la provincia. El certamen fue organizado en dos grupos de cinco, disputándose durante el día la fase clasificatoria.

El organizador del evento, Matías Sepúlveda, explicó que la iniciativa surgió ante la falta de la Liga Regional: “Nosotros nos quedamos sin la Liga Regional y, ante la necesidad de jugar, surgió esta idea. Tuvimos mucho apoyo de la Municipalidad y del Subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín. Estamos muy contentos”, expresó.

Además, adelantaron que el torneo tendrá continuidad con una segunda fecha, donde se jugarán los cruces eliminatorios para definir a las campeonas del certamen.