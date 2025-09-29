Éxito total en el Festival Multicultural del Turismo en el Monumento Última Cena

Con una destacada participación de la comunidad y visitantes de distintos puntos de la región, se celebró el Festival Multicultural del Turismo en el Monumento Última Cena, en el marco del Día Mundial del Turismo.

Durante toda la jornada, los asistentes disfrutaron de una feria vibrante que reunió a emprendedores, artesanos, fotógrafos y artistas plásticos, en una propuesta que combinó cultura, arte y turismo en un entorno único. El evento también ofreció una variada agenda de shows musicales y presentaciones culturales en vivo, sumando color y alegría a un día inolvidable.

Uno de los momentos destacados fue la subasta de obras de arte, que contó con la participación activa del público, promoviendo el valor de los artistas locales y generando un espacio de interacción y reconocimiento a su labor.

La Directora de Turismo, Yamila Temi, expresó su satisfacción por el resultado del evento:

“Estamos orgullosos del evento, ha sido un éxito en un espacio que recibe a miles de turistas. Muchos visitantes resaltan la limpieza y belleza de la ciudad, y la consideran una de las más atractivas de la provincia”.

El Festival Multicultural del Turismo no solo fue una celebración del turismo, sino también una oportunidad para promover el desarrollo local, el talento artístico y el trabajo de los emprendedores que, día a día, fortalecen la identidad cultural de Cutral Co.