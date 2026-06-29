Estudiantes de la comarca viajan a Irlanda para perfeccionar su inglés y vivir una experiencia internacional

Los estudiantes de dos institutos de inglés de la comarca vivirán una experiencia educativa y cultural inolvidable en Irlanda. Un total de 24 alumnos viajarán acompañados por cuatro adultos para participar de un programa de capacitación que se desarrollará durante tres semanas en la ciudad de Dublín.

Daniela Almendra, directora del instituto Hogwarts School of English, contó a este medio que el viaje fue organizado hace tiempo y que en esta oportunidad se sumó el instituto Spots English Institute para concretar un proyecto que ambas instituciones tenían pendiente.

Por su parte, Paola Méndez, profesora del instituto Spots, detalló que los estudiantes asistirán de lunes a viernes a clases en un colegio de Dublín, mientras que por las tardes y los fines de semana participarán de actividades culturales y recorridos turísticos para conocer la ciudad y sus principales atractivos. Además, las docentes aprovecharán la estadía para realizar una capacitación profesional.

Los alumnos serán alojados de a dos en casas de familias anfitrionas, una modalidad que les permitirá practicar el idioma de manera permanente y conocer de cerca la cultura irlandesa.

Al finalizar la experiencia, tanto los estudiantes como las profesoras recibirán una certificación internacional que acreditará su nivel de inglés, coronando así un viaje que combinará aprendizaje, intercambio cultural y crecimiento personal.