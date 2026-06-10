Estudiantes de Ingeniería en Petróleo compitieron en un desafío de Tecpetrol y el premio fue un viaje a Vaca Muerta

Un total de 23 estudiantes avanzados de Ingeniería en Petróleo de seis universidades argentinas participaron de la primera edición de Desafío Tecpetrol, una iniciativa que los acercó a situaciones reales de la industria energética mediante un simulador de negocios.

Durante la competencia, los jóvenes asumieron el rol de directivos de empresas de oil & gas y debieron tomar decisiones estratégicas en tiempo real sobre distintos aspectos de la cadena de valor del sector. Participaron alumnos de la Universidad Nacional del Comahue, UBA, UNAJ, UNCuyo, UNPSJB e ITBA.

El equipo ganador obtuvo como premio una visita a Fortín de Piedra, en Neuquén, el principal yacimiento de gas no convencional del país, donde podrán conocer de cerca los procesos y tecnologías que impulsan el desarrollo de Vaca Muerta.

Desde Tecpetrol destacaron que la propuesta busca acercar a los futuros profesionales a los desafíos operativos y de gestión de una industria que demanda cada vez más talento para acompañar el crecimiento del sector energético. Actualmente, Vaca Muerta continúa generando nuevas oportunidades laborales, en un contexto donde la cantidad de graduados en Ingeniería en Petróleo sigue siendo limitada frente a la demanda del mercado.

Los participantes valoraron la experiencia por su realismo y por la posibilidad de trabajar en equipos integrados por estudiantes de distintas universidades, promoviendo el intercambio y la formación de redes entre futuros profesionales de la industria.