Este jueves se acredita el adicional por desarrollo profesional a docentes neuquinos

La Provincia abonará este jueves 8 de enero una nueva cuota del Adicional al Desarrollo Profesional Docente, correspondiente al componente extra del 15% que se liquida sobre el salario mensual de los y las docentes neuquinas.

El beneficio alcanzará al 84,7% de los puestos docentes de la provincia, es decir, a quienes no superaron las tres inasistencias justificadas durante el último trimestre del año. El pago se realiza en cumplimiento de lo establecido por la Ley Nº 3447.

Desde los ministerios de Economía, Producción e Industria y de Educación informaron que el adicional consiste en un plus salarial del 15% para quienes registraron hasta tres inasistencias justificadas por trimestre, con un máximo de dos por mes. La acreditación es automática, por lo que no se requiere inscripción previa.

La normativa, aprobada por la Legislatura provincial y promulgada mediante el Decreto Nº 682/2024, establece que aquellos docentes que no cumplan con los requisitos de asistencia perciben igualmente sus haberes completos, aunque sin el adicional.

En esta oportunidad, el beneficio corresponde a las asistencias registradas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, previos al inicio del receso. En total, 80.020 puestos docentes percibirán el adicional, sobre un universo de 94.447 cargos. Esta cifra representa un incremento del 10% respecto de octubre, cuando el adicional había sido percibido por el 74,5% de los puestos docentes.