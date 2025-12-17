Con una masiva participación de vecinos y vecinas, el intendente Claudio Larraza inauguró oficialmente el nuevo Parque de la Convivencia, un espacio público recuperado en Plaza Huincul que durante décadas permaneció abandonado y que hoy vuelve a estar al servicio de toda la comunidad.

La jornada inaugural se vivió como un verdadero encuentro ciudadano, con la presencia de familias, jóvenes, adultos mayores, clubes deportivos y organizaciones locales que acompañaron la apertura de este nuevo parque, pensado para el disfrute, la integración y la convivencia. En el marco del evento, participaron 112 feriantes, artesanos y emprendedores locales, quienes formaron parte de una feria abierta que le dio vida y sentido comunitario a la celebración.

Durante el acto, el intendente Larraza destacó el valor simbólico y social de la obra y expresó: “Estamos trabajando para poner a Plaza Huincul donde siempre debió estar. Recuperar este predio no es solo una obra de infraestructura, es una decisión política que transforma el abandono en oportunidades y devuelve espacios públicos a la gente”.

El nuevo Parque de la Convivencia constituye una fuerte apuesta a la puesta en valor del espacio público. Con una superficie de 12.500 metros cuadrados, el predio promueve entornos seguros, accesibles y pensados para el encuentro social, el esparcimiento y la inclusión. En ese sentido, el nombre del parque responde a una iniciativa impulsada por la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, a través de la Dirección Municipal de Discapacidad, con el objetivo de fomentar un uso inclusivo del espacio, sin barreras y destinado a toda la comunidad.

En su discurso, el jefe comunal también remarcó que “una ciudad que crece es una ciudad que recupera sus espacios, que los cuida y que los pone al servicio de sus vecinos y vecinas”, y subrayó la importancia de continuar avanzando en políticas públicas que fortalezcan la integración social y la igualdad de oportunidades.

La inauguración del Parque de la Convivencia se suma a una serie de acciones orientadas a la recuperación urbana y al fortalecimiento del tejido social, reafirmando el compromiso del municipio con una Plaza Huincul más ordenada, inclusiva y con espacios pensados para el presente y el futuro de la comunidad.