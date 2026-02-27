Estafa con alquiler en redes sociales: una familia fue engañada al llegar a Cutral Co

Un vecino de Neuquén denunció haber sido víctima de una estafa luego de intentar alquilar una vivienda por una noche a través de Facebook. Jorge, quien viajaba junto a su esposa e hijo, relató que al arribar a la ciudad se contactó con un supuesto propietario que le ofreció un inmueble disponible y le solicitó una transferencia del 50% del valor del alquiler como garantía de reserva.

Según explicó, la operación se realizó mediante Mercado Pago, a nombre de una mujer identificada como Brisa Sofía Grisoglia. Confiados en el acuerdo, la familia se dirigió a la dirección indicada: Sarmiento al 42, entre Avenida del Trabajo e Irigoyen.

Sin embargo, al llegar se encontraron con una familia que desconocía completamente la situación y aseguró no alquilar la vivienda. En medio de la confusión, el supuesto arrendador comenzó a enviar otros números de dirección —47 y 50—, generando aún más incertidumbre. Minutos después, bloqueó todos los teléfonos de contacto de Jorge y su esposa.

Pérdida económica y angustia

El damnificado contó que, además del dinero perdido, la experiencia les generó un profundo malestar. Sin alojamiento y cerca de la medianoche, debieron buscar un hotel de urgencia, afrontando un costo considerablemente mayor.

“Más que tristeza, fue enojo. Nos sentimos burlados y tuvimos que salir a buscar un lugar a las 12 de la noche”, expresó Jorge.

Para advertir a la comunidad, compartió audios y comprobantes de la conversación mantenida con el estafador, con el objetivo de evitar que otras personas atraviesen una situación similar.

Recomendaciones para evitar estafas

Jorge remarcó una advertencia clara: no transferir dinero antes de recibir las llaves y verificar personalmente tanto la existencia del inmueble como la identidad del propietario.

El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de concretar operaciones de alquiler a través de redes sociales sin garantías formales. Los estafadores suelen aprovechar la urgencia de quienes buscan alojamiento —especialmente viajeros— para concretar engaños que, además del perjuicio económico, generan angustia y desprotección.