Especialistas en búsqueda y rescate de la comarca se suman al operativo en Venezuela

Dos integrantes de la Brigada de Búsqueda y Rescate Fénix Unirres, Celeste Valenga, de Cutral Co, y Damián Quijol, de Villa La Angostura, emprendieron viaje rumbo a Venezuela para sumarse a las tareas de rescate tras la catástrofe que afectó al país.

Valenga, bombera de Plaza Huincul y especialista en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), explicó que el equipo viajará primero a Mendoza, donde funcionan centros de acopio para reunir alimentos no perecederos, insumos médicos y ropa, antes de partir hacia la zona afectada.

Una vez en el lugar, los rescatistas se pondrán a disposición del comando de incidentes y serán asignados según su especialidad. “Nuestra función es colaborar donde haga falta y trabajar coordinadamente con equipos de distintos países”, señaló.

Por su parte, Quijol, piloto de drones especializado en operaciones de emergencia, destacó que utilizará equipos capaces de inspeccionar estructuras dañadas sin poner en riesgo a los rescatistas. “Antes de ingresar a un edificio colapsado, el dron permite evaluar las condiciones y localizar posibles sobrevivientes”, explicó.

Ambos permanecerían entre siete y diez días en Venezuela, donde trabajarán junto a brigadistas internacionales en las tareas de búsqueda y rescate.

Por otra parte, se informó que el rescatista cutralquense Luis Zúñiga, quien figuraba entre los convocados, finalmente no integrará este contingente por motivos que no fueron informados oficialmente.