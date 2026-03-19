Escuelas sin clases y obras inconclusas: crece el malestar educativo en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde el gremio docente ATEN advirtieron que al menos cinco establecimientos educativos de Cutral Co y Plaza Huincul aún no lograron iniciar el ciclo lectivo con normalidad debido a obras inconclusas y diversos inconvenientes edilicios.

Así lo informó Fanny Apablaza, quien detalló que los casos más complejos son el CPEM 6 y la Escuela 102, cuyos trabajos se extendieron hasta el 30 de marzo. También presentan demoras la Escuela 255 —donde aún se repara el techo— y la 269, que registra arreglos internos.

En tanto, el CPEM 20 debió suspender nuevamente actividades por problemas en el suministro de agua y denuncias de vandalismo en mobiliario durante las obras.

Desde el gremio señalaron que la falta de clases presenciales, a casi un mes del inicio del ciclo lectivo, genera dificultades pedagógicas y complica el proceso de aprendizaje, especialmente en niveles iniciales y primeros grados.

Además, advirtieron sobre la caída en la matrícula en escuelas nocturnas, lo que podría derivar en la pérdida de cargos docentes.

Las autoridades educativas trabajan contrarreloj para finalizar las obras, mientras familias y docentes reclaman una pronta solución que garantice condiciones adecuadas para el normal dictado de clases.