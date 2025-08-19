Escuelas neuquinas: Educación calificó de “injustificado” el paro anunciado para este jueves

El Consejo Provincial de Educación (CPE) salió al cruce del paro convocado por la seccional Capital de ATEN para este jueves 21 de agosto y aclaró que la medida es “injustificada”. Según informó la cartera educativa, no existe ninguna comunicación formal presentada ante el Ministerio de Trabajo que habilite la protesta.

Desde el organismo recordaron que el descuento por la “jornada unificada” del 13 de agosto ya fue aplicado y que la jornada institucional debe cumplirse en cada establecimiento según la carga horaria correspondiente. En este marco, el CPE advirtió que toda inasistencia de docentes o auxiliares de servicio deberá ser justificada bajo la normativa vigente del sistema educativo provincial.

El sector contrario a la conducción provincial de ATEN anunció el paro y una movilización en rechazo al acuerdo salarial vigente. La medida fue definida en asamblea realizada en el gimnasio de la Escuela N°2, con la participación de más de 1.500 docentes, según informaron desde el Frente Multicolor.

La secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas, sostuvo que “si el acuerdo no es con la base docente, el conflicto va a existir”. Entre los reclamos, se planteó la derogación de la ley de presentismo y la incorporación de ese plus al salario básico, además de exigir un 10% de aumento sobre el ingreso base y la actualización mensual de los haberes en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).