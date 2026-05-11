Escándalo en la Escuela 151: madres denuncian conductas inapropiadas de un docente y retiran a sus hijos de clases

Un grupo de madres de alumnos de la Escuela Primaria N°151 del barrio Mosconi de Plaza Huincul manifestó su preocupación por presuntas situaciones inapropiadas vinculadas a un docente del establecimiento.

Según relataron, una alumna habría expresado sentirse incómoda por actitudes reiteradas del profesor, indicando que el hombre se acercaba físicamente de manera que la hacía sentir incómoda tanto en recreos como en el comedor escolar. La madre aseguró que realizó una exposición formal ante la dirección de la escuela la semana pasada y pidió que se resguardara la identidad de su hija.

Además, otras familias señalaron situaciones ocurridas en los baños del establecimiento, donde alumnos habrían manifestado incomodidad por la presencia del docente mientras utilizaban las instalaciones sanitarias. Las madres sostienen que los niños expresaron temor y malestar, e incluso algunos evitarían ir al baño dentro de la escuela.

Las familias cuestionaron el tratamiento institucional del tema y reclamaron una intervención más rápida. Algunas madres decidieron no enviar temporalmente a sus hijos a clases hasta obtener respuestas concretas.

Por su parte, la directora del establecimiento, María Villar, confirmó que recibió el planteo formal y que la situación fue elevada a Supervisión Escolar para su evaluación. También indicó que el docente tomó licencia este lunes por motivos personales y que se prevé una reunión con autoridades educativas para analizar el caso.

Desde la institución señalaron que, hasta el momento, no existiría una denuncia judicial formal, aunque las familias anticiparon que acudirán a organismos de protección de derechos de niños y adolescentes y a la Defensoría correspondiente.

El caso generó preocupación en la comunidad educativa de Plaza Huincul y se espera que en los próximos días haya definiciones por parte de las autoridades educativas y judiciales.