EPET N°1: activaron el protocolo tras el ingreso de un alumno con un rifle de aire comprimido

Un episodio de preocupación se registró este martes 22 de septiembre por la tarde en la EPET N°1, cuando un alumno de segundo año, de 14 años, ingresó al establecimiento con un arma larga que posteriormente se constató que era de aire comprimido.

La situación fue advertida cerca de las 16 horas por una compañera, quien informó a las autoridades que el adolescente llevaba el arma. Inmediatamente se activó el protocolo de seguridad y los estudiantes permanecieron dentro de la institución hasta aproximadamente las 16:50.

Tras el episodio, la escuela informó que este miércoles 23 de septiembre un segundo año no tendrá clases y convocó a las familias a una reunión informativa a las 15 horas.

Padres y madres manifestaron su preocupación y reclamaron mayores medidas de prevención y seguridad, además de protocolos claros frente a situaciones de violencia, amenazas o ingreso de elementos peligrosos.

Una de las madres, Ana, sostuvo que las familias necesitan respuestas y pidió la intervención de las autoridades educativas. También cuestionó la falta de información sobre la instalación y funcionamiento de cámaras y señaló que, según su conocimiento, no existe un protocolo de prevención específico que permita evitar el ingreso de armas al establecimiento.

El hecho volvió a poner en debate la seguridad dentro de las escuelas y las herramientas disponibles para prevenir situaciones de mayor gravedad.