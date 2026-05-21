Entregaron pelotas a la liga barrial y anunciaron nuevas canchas de césped sintético

Con la presencia de técnicos, familias, funcionarios y concejales, se realizó una nueva entrega de pelotas destinadas a la liga barrial de fútbol infantil, en un acto donde además se anunciaron importantes obras deportivas para distintos sectores de la ciudad.

Durante el encuentro, el intendente, Ramón Rioseco destacó el rol del deporte como herramienta de contención social y formación para niños y jóvenes. “Queremos una sociedad más sana, donde el deporte, la cultura y el arte sean prioridad para nuestros chicos y nuestras familias”, señalaron.

En ese marco, se hizo entrega de material deportivo para que los equipos puedan continuar desarrollando la actividad que cada fin de semana reúne a cientos de chicos en las canchas barriales.

Además, se adelantó la construcción y puesta en marcha de nuevos espacios deportivos. Entre ellos, una cancha en el barrio Progreso, otra de césped sintético en Pueblo Nuevo y una más en el sector del Super 8. También se informó sobre el avance de un Centro Integral de Deportes, donde se podrán practicar distintas disciplinas como fútbol y hockey.

Las autoridades remarcaron que el objetivo es generar más espacios de recreación, inclusión y acompañamiento para los jóvenes, especialmente en los barrios populares. “Lo importante es que los chicos puedan juntarse, socializar, ser buenas personas y hacer deporte”, expresaron durante el acto.