Entregaron escrituras a 19 familias de Plaza Huincul y Cutral Co

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, participó del acto de entrega de escrituras encabezado por el gobernador Rolando Figueroa en el Centro Cultural José Rioseco de Cutral Co. La actividad benefició a familias de la comarca en el marco del plan provincial de Regularización Dominial.

En el caso de Plaza Huincul, se otorgaron 19 escrituras correspondientes a distintos planes habitacionales, entre ellos Suyai, FONAVI, Barrio Centenario y Ex BIRF, completando procesos iniciados entre 1999 y 2025.

Las autoridades destacaron que la documentación brinda seguridad jurídica a las familias y les permitirá acceder a créditos y herramientas de financiamiento para mejorar sus viviendas.

Durante el acto, Larraza resaltó el trabajo conjunto entre Provincia y municipios para garantizar el acceso a la escritura definitiva de los inmuebles, mientras que funcionarios provinciales subrayaron la importancia de la regularización dominial para fortalecer el derecho a la vivienda.