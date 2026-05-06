Encuesta permanente de hogares: piden colaboración y llevan tranquilidad a vecinos de Plaza Huincul

La Dirección Provincial de Estadística y Censo avanza con la Encuesta Permanente de Hogares en distintas localidades de Neuquén y actualmente se encuentra trabajando en los barrios Suyai y 25 de Mayo de Plaza Huincul.

La directora operativa, Nelda Zumpano, explicó que el relevamiento se realiza durante todo el año y es clave para actualizar datos sobre empleo, pobreza y condiciones de vida. Además, remarcó que la participación es obligatoria, aunque la información es anónima y no se solicitan datos sensibles como DNI ni firmas.

Ante la desconfianza de algunos vecinos, desde el organismo aclararon que los encuestadores están debidamente identificados con credenciales, código QR verificable y documentación oficial, además de contar con el respaldo de la Policía.

El trabajo en cada barrio se extiende entre una y dos semanas y luego continúa en otros sectores. Desde el organismo destacaron la importancia de la colaboración ciudadana, ya que cada encuesta representa a un amplio sector de la población.