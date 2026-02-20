En medio del paro nacional, Diputados aprobó la Reforma Laboral y la envía nuevamente al Senado

La Camara de Diputados de la Nacion Argentina aprobó en general la Reforma Laboral este jueves, tras una extensa sesión que se desarrolló en paralelo al paro nacional convocado por la CGT.

El oficialismo logró reunir el quórum pese a las dificultades generadas por la medida de fuerza —que afectó vuelos y el traslado de legisladores— y consiguió el respaldo necesario con 135 votos afirmativos y 115 negativos, sin abstenciones.

Mientras tanto, el paro tuvo alta adhesión en distintos puntos del país. Aunque no hubo una marcha central convocada por la CGT, se registraron manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, con momentos de tensión e incidentes en el marco de un importante operativo policial.

Ahora, el proyecto deberá regresar al Senado para continuar su tratamiento, en momentos en que el Gobierno busca convertir la iniciativa en ley antes del cierre de las sesiones extraordinarias.