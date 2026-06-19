Emprendedora de Cutral Co crea una baraja inspirada en Vaca Muerta con identidad regional

La emprendedora Graciela Aninao, nacida en Cutral Co y actualmente radicada en Plottier, desarrolla una innovadora línea de productos con identidad patagónica, entre los que se destaca una baraja de truco ilustrada inspirada en la actividad petrolera y el desarrollo de Vaca Muerta.

El proyecto, presentado recientemente en la Biblioteca Alberti de Neuquén capital, propone una reinterpretación de los palos tradicionales del juego a través de elementos vinculados a la industria energética: el oro representa al petróleo, el basto a los fósiles, la copa al ámbito de laboratorio, y la espada a la llave stilson, herramienta característica del sector.

La baraja, desarrollada junto a un diseñador e ilustrador, forma parte de una colección denominada “Vaca Muerta”, cuyo objetivo es acercar de manera creativa y cultural el significado de la actividad hidrocarburífera a la comunidad.

Aninao explicó que la iniciativa surgió como una forma de unir el entretenimiento con la identidad regional, y ya comenzó a comercializarse en una edición limitada de 300 unidades. Además, el emprendimiento se comercializa a través de redes sociales bajo el nombre Terraca, donde también ofrece otros productos vinculados a la Patagonia.

La emprendedora destacó que el proyecto busca ampliar las opciones de regalos con impronta local y ya está siendo evaluado para posibles líneas corporativas, con buena recepción inicial en el mercado.

Los interesados pueden contactarse a través de Instagram o por WhatsApp al 299 574-2372.