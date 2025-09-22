Empleados de EPAS realizan asamblea en reclamo de ingreso de personal

Los trabajadores del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) llevaron a cabo una asamblea en reclamo por la falta de personal en distintas áreas operativas, especialmente en la planta de Buena Esperanza.

Martín Cuevas, uno de los empleados del organismo, explicó que la situación se ha vuelto crítica debido a la jubilación de varios compañeros que no han sido reemplazados. “Festejamos las inversiones que se han hecho en la planta, son importantes y necesarias. Pero si no hay personal para operar y mantener esas instalaciones, se pierde efectividad”, afirmó. Cuevas indicó que actualmente solo 13 personas están cumpliendo tareas, y se prevé que a fin de año ese número se reduzca aún más con nuevas jubilaciones.

Por su parte, Pablo Azua, representante de la junta interna, expresó que es necesario que las inversiones anunciadas para EPAS se traduzcan en mejoras concretas para el servicio que se brinda en Cutral Co y Plaza Huincul. “Es fundamental que se incorporen trabajadores y se sumen nuevas maquinarias para que el servicio sea eficiente y sostenible en el tiempo”, señaló.

Los empleados del ente esperan una pronta respuesta de las autoridades para garantizar la continuidad del servicio y el sostenimiento de las recientes mejoras en infraestructura.