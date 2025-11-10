Empleadas de casas particulares recibieron un aumento del 1,4% y expresan su disconformidad

Las trabajadoras de casas particulares recibieron un ofrecimiento de aumento del 1,4%, que será abonado con los sueldos de noviembre, a percibir durante el mes de diciembre.

En diálogo con este medio, Sonia Kopprio, referente del gremio que nuclea a las trabajadoras del sector, expresó que no están conformes con el incremento otorgado, al considerar que el porcentaje es insuficiente frente al contexto económico actual y la pérdida del poder adquisitivo que viene afectando al rubro.

“El aumento no alcanza a cubrir las necesidades básicas ni refleja el esfuerzo diario de las trabajadoras del hogar”, señaló Kopprio, quien adelantó que el gremio continuará reclamando una recomposición salarial más justa.

El sector de empleadas de casas particulares continúa siendo uno de los más postergados en materia salarial, pese a los reiterados pedidos de revisión paritaria.

