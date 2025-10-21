Empleadas de casas particulares: denuncian explotación laboral y exigen una nueva convocatoria para negociar aumentos

Sonia Kopprio, referente del gremio de empleadas de casas particulares, dialogó con el programa Matutino y manifestó su preocupación por la falta de respuestas oficiales en torno a la actualización salarial del sector.

Según indicó, la última convocatoria para discutir un incremento fue en el mes de julio. “Los primeros días de octubre ya deberíamos haber sido convocadas nuevamente, pero como no tuvimos novedades, se debió intimar al Ministerio para que fije una nueva reunión”, explicó la dirigente gremial.

Kopprio fue contundente al señalar la difícil situación que atraviesan las trabajadoras del sector: “Encima que el salario está por debajo de la canasta básica, no vamos a permitir que se siga estirando el tiempo. Ya es insostenible”.

La referente también denunció una modalidad que se está repitiendo en distintas ciudades: reducción de horas laborales para pagar menos sueldo, pero exigiendo la misma carga de trabajo. “Los empleadores bajan las horas pero pretenden que las empleadas hagan las mismas tareas que realizaban en ocho horas. Eso es explotación laboral”, advirtió.

Por el momento, no hay una fecha confirmada para una nueva negociación, pero desde el gremio adelantaron que exigirán un bono de fin de año y un nuevo porcentaje de aumento salarial para los meses restantes de 2025.

Las empleadas que necesiten asesoramiento o información pueden comunicarse al 298 4413195.