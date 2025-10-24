El Tribunal de Impugnación confirmó la condena a Gabriel Abarzúa por homicidio agravado

El Tribunal de Impugnación Provincial de Neuquén confirmó la condena a Rodrigo Víctor Gabriel Abarzúa a 12 años y 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

La decisión fue adoptada mediante la Sentencia N° 76/2025, dictada el 23 de octubre de 2025, en la ciudad de Neuquén. El tribunal estuvo integrado por las magistradas Estefanía Sauli (quien presidió la sala) y Patricia Lupica Cristo, y el magistrado Federico Augusto Sommer.

El cuerpo colegiado rechazó por unanimidad el recurso de impugnación ordinaria presentado por la defensa del imputado, confirmando así la sentencia de responsabilidad y pena dictada en la instancia anterior, en el marco del legajo N° 59.334/2024, caratulado “Abarzúa Rodrigo Víctor Gabriel s/ Homicidio agravado por el medio empleado”.

La condena fue impuesta con fundamento en los artículos 12, 45, 79 y 41 bis del Código Penal, además de las normas procesales aplicables. Asimismo, se dispuso que el condenado deberá afrontar las costas del proceso, conforme los artículos 268 y 270 del Código Procesal Penal.

Con este fallo, el Tribunal de Impugnación ratificó la sentencia que responsabiliza a Abarzúa por un hecho de homicidio cometido con arma de fuego, reafirmando la validez de la investigación y del proceso judicial llevado adelante por las autoridades competentes.