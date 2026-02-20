“El Sur late y ruge”: Refucilos lanzó su nuevo single con sello patagónico

La banda neuquina Refucilos presentó su nuevo single, “El Sur”, disponible en todas las plataformas digitales desde el 13 de febrero. La canción reafirma su identidad patagónica y marca una etapa de mayor madurez sonora.

Formados en 2017 en Cutral Có y Plaza Huincul, el grupo fusiona rock, blues y grunge con una narrativa ligada al paisaje neuquino. Con dos discos previos —Reverdecer (2019) y Trashumancia (2022)— consolidaron una identidad atravesada por el viento y el desierto como símbolos culturales.

La producción del single estuvo a cargo de Rojo Gricman, con grabación en SONAR Estudio (Neuquén), mezcla de Ale Vázquez y mastering en Buenos Aires. El videoclip se estrenará el 3 de marzo en YouTube.

“El Sur” será presentado en vivo el 13 de marzo en Otto Bar (Neuquén Capital) y el 11 de abril en Korotey Bar (Plaza Huincul).

Escuchalo aquí