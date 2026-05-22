El SIEN refuerza las guardias sobre Ruta 22 durante el fin de semana largo en la comarca

El Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) continúa fortaleciendo su presencia en la comarca petrolera con guardias especiales sobre Ruta 22 y el avance del proyecto para instalar una central de emergencias en el Cuartel de Bomberos Nº17 de Plaza Huincul.

Desde la base ubicada sobre Ruta 22, el médico general José Acuña explicó que las guardias comenzaron este viernes a las 8 de la mañana y se extenderán hasta el lunes a la misma hora, con turnos rotativos de choferes, enfermeros y médicos.

“Se trata de reforzar las guardias en ruta porque durante los fines de semana largos aumenta mucho el tránsito y, lamentablemente, también los accidentes”, indicó el profesional, quien remarcó que muchas veces los siniestros se producen por maniobras imprudentes, exceso de velocidad y el apuro de los conductores por llegar a destino.

Actualmente, el SIEN trabaja de manera coordinada con el hospital local. Los llamados ingresan al 107 y desde allí se activa la ambulancia. Sin embargo, el objetivo es avanzar hacia una central de emergencias propia en el cuartel de Bomberos de Plaza Huincul, donde también se prevé capacitar al personal para realizar tareas de triage y determinar prioridades según la gravedad de cada caso.

Acuña explicó que el área de cobertura comprende las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, además de aproximadamente 20 kilómetros a cada lado de la Ruta 22, aunque destacó que ante situaciones mayores también suelen colaborar con otras localidades cercanas.

Durante la recorrida, el médico mostró la ambulancia de alta complejidad con la que cuenta el servicio. Se trata de una Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM), equipada con respirador, monitor multiparamétrico, desfibrilador, inmovilizadores, tabla espinal, elementos para rescate y medicación para emergencias graves.

“Es una ambulancia muy completa, equipada para asistir desde un recién nacido hasta un adulto en situaciones críticas”, explicó el profesional mientras detallaba el funcionamiento de cada uno de los dispositivos.

Desde el SIEN remarcaron que el objetivo principal es brindar atención rápida en el lugar del incidente y descomprimir las guardias hospitalarias, fortaleciendo así el sistema de emergencias en toda la comarca petrolera.