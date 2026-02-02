El SIEN comenzó a funcionar los fines de semana en la comarca

La secretaria de Gestión del Riesgo de la provincia, Luciana Ortiz Luna, informó que el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) comenzó a brindar cobertura en la comarca, inicialmente durante los fines de semana.

Ortiz Luna explicó que desde hace aproximadamente un año se venía trabajando para lograr la instalación de una sede del SIEN en la región. En ese sentido, señaló que el pasado viernes se dio inicio a la cobertura, marcando un paso importante para fortalecer la atención de emergencias en la zona.

Asimismo, la funcionaria destacó la apertura de una base en Confluencia–Traful y dos nuevas bases en San Martín de los Andes, ampliando así el alcance del sistema de emergencias en distintos puntos de la provincia.

“Hay muchas situaciones de emergencia en la comarca. Durante este primer fin de semana se realizaron 15 asistencias, se trabajó en conjunto con el hospital de complejidad y fuimos muy bien recibidos por los vecinos”, expresó Ortiz Luna. Actualmente, el servicio funciona con una ambulancia, aunque remarcó la satisfacción de poder iniciar finalmente la atención en la región.

Por el momento, los vecinos deberán comunicarse al 107 para solicitar asistencia. Según adelantó la secretaria, con el tiempo se instalará la línea de emergencia 911 y se sumará otra unidad operativa para reforzar el servicio.

Finalmente, indicó que a futuro se espera la instalación de otra base del SIEN en Plaza Huincul, teniendo en cuenta que en la Central de Bomberos de la ciudad ya se encuentra un tráiler perteneciente al sistema de emergencias.