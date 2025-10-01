El Sanatorio del Sindicato Petrolero proyecta la incorporación de un resonador y renovación de equipos de imágenes

El Sanatorio del Sindicato Petrolero continúa avanzando en mejoras para optimizar la atención a sus afiliados y la comunidad en general. En diálogo con Matutino, Sebastián Muñoz, gerente de administración de clínicas del Sindicato, brindó detalles sobre los próximos pasos en materia de equipamiento, personal e infraestructura del nosocomio.

Muñoz destacó que la demanda de atención se ha incrementado en un 30%, lo que llevó a la incorporación de nuevos profesionales médicos para acompañar ese crecimiento. “Sabemos que aún falta, pero trabajamos día a día para brindar mayor calidad en la atención”, afirmó.

Actualmente, el sanatorio realiza un promedio de 400 cirugías mensuales, reflejando el alto nivel de actividad que sostiene el centro de salud.

Entre las nuevas inversiones, se anunció que próximamente se lanzará la licitación para la adquisición de un tomógrafo y nuevos equipos de imágenes, además de estar en análisis la instalación de un resonador magnético, lo que representaría un salto tecnológico clave para el diagnóstico y tratamiento de pacientes.

“El objetivo es seguir ampliando la tecnología con el apoyo del secretario general del Sindicato Petrolero”, remarcó Muñoz.

Por otro lado, el gerente también informó que este jueves se inaugurará un nuevo centro de monitoreo, y se avanzará en la implementación de un sistema de ambulancias, de las cuales una estará destinada al Sanatorio Huincul, ampliando así la cobertura en emergencias y traslados.