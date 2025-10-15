El Registro Civil de Cutral Co funciona con normalidad, aunque persisten inconvenientes con el sistema de vez en cuando

Claudia Sosa, responsable de la oficina, explicó que los trámites se realizan en el día y que se espera la llegada de nuevos DNI la próxima semana.

El Registro Civil de Cutral Co continúa atendiendo con normalidad y realizando trámites de documentación sin necesidad de turnos previos, según informó Claudia Sosa, quien está a cargo de la oficina. En diálogo con el móvil de la radio, explicó que actualmente el sistema funciona correctamente, lo que permite avanzar con gestiones como renovaciones de DNI y actualizaciones de datos en el mismo día.

“Estamos trabajando normalmente porque tenemos sistema, pero hay días en los que no funciona y eso genera malestar en los vecinos. Es entendible, aunque escapa a nuestro control”, explicó Sosa, en referencia a las intermitencias del sistema informático.

Desde la oficina destacaron que ya no es necesario solicitar un turno con antelación, lo que agiliza el proceso para los usuarios. Además, el tiempo estimado para la entrega del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) es el mismo que en los operativos del Registro Civil Móvil.

En ese sentido, Sosa informó que la próxima semana se espera la llegada de nuevos ejemplares de DNI, en particular para aquellas personas que realizaron el trámite recientemente y necesitan el documento para poder participar de las próximas elecciones.