El Municipio financiará conexiones de gas y cloacas para familias del barrio Cono de Seguridad

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, anunció que el Municipio se hará cargo del costo de las conexiones a las redes de gas y cloacas para vecinos del barrio Cono de Seguridad que no puedan afrontar estos gastos.

El anuncio se realizó durante una reunión con funcionarios, el presidente del barrio Ángel Díaz y vecinos del sector. “Es tremendo no tener gas o cloaca. Vamos a conectar sin costo a quienes no tienen los recursos”, afirmó el jefe comunal.

La medida apunta a dar respuesta a un reclamo histórico de la comunidad. Para acceder al beneficio, la Secretaría de Desarrollo Social realiza relevamientos y evaluaciones socioeconómicas, que determinarán si corresponde un descuento o la cobertura total.

Desde el barrio destacaron la decisión municipal y el acompañamiento ante la difícil situación económica que atraviesan muchas familias.